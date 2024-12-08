Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkileri 100. Yıl Dönümünde Japon Davul Gösterisi

Ankara'da Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japon davul grubu "Wadaiko Sai"nin gösterisi seyircilerle buluştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonuyla, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde "Wadaiko Sai" grubu, geleneksel davul gösterisi düzenledi.

Programa Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ile çok sayıda seyirci katıldı.

Japon Büyükelçi Katsumata, yaptığı konuşmada, "Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olan 2024'te birbirimizi daha iyi tanımak amacıyla, Japonya ve Türkiye'de çok sayıda kültürel etkinlik düzenlenmiştir." dedi.

Türkiye'de Türk ve Japon yetkililer tarafından 200'den fazla etkinliğin düzenlendiğine dikkati çeken Katsumata, Japonya Veliaht Prensi ile Prensesi'nin Türkiye ziyaretini simgesel olarak niteledi.

"2024, birbirimize sevgi duygularımızı yeniden tazeleyebildiğimiz önemli bir yıldır"

Katsumata, Prens ve Prenses'in Türk yetkililerle bir araya geldiğini ve ülkeler arasındaki işbirliğini teyit ettiklerini dile getirdi.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün sona ermek üzere olduğuna işaret eden Katsumata, şunları kaydetti:

"2024, birbirimize sevgi duygularımızı yeniden tazeleyebildiğimiz önemli bir yıldır. Bizden öncekilerden devraldığımız bu sevgiyi genç nesillere aktarabilmeyi ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun uzun yıllar sürmesini içtenlikle temenni ediyorum. Bu gösteriyle, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin de Japon davulunun dinamik ritimleri gibi canlı bir şekilde ilerlemeye devam etmesini dileyerek sözlerime son veriyorum."

Prof. Dr. Sayan da Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde devam etmesi temennisinde bulunarak, etkinliğin önemine değindi.

Tokyo Üniversitesinde kurulan, "Eğlence yankılanıyor!" sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel "Wadaiko Sai" grubu, uluslararası platformlarda büyük performanslar sergiledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlikte sahne alan grup, 35 ülkede yaklaşık 2 bin gösteri gerçekleştirdi.