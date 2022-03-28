Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Takım'ın, 29 Mart Salı günü İtalya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title