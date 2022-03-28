Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve futbolcu Leonardo Bonucci, Türkiye ile Konya'da yarın oynayacakları maç öncesi online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı düzenledi.
KONYA (AA) - İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve futbolcu Leonardo Bonucci, Türkiye ile Konya'da yarın oynayacakları maç öncesi online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı düzenledi.