Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve futbolcu Leonardo Bonucci, Türkiye ile Konya'da yarın oynayacakları maç öncesi online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı düzenledi.

KONYA (AA) - İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve futbolcu Leonardo Bonucci, Türkiye ile Konya'da yarın oynayacakları maç öncesi online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları

Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları

Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları

AA / Güncel

Roberto Mancini, Türkiye, İtalya, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title