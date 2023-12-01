Türkiye-İtalya Dostluk Konseri Ankara'da Gerçekleştirildi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte Türkiye-İtalya Dostluk Konseri düzenlendi. Türk ve İtalyan sanatçılar, Ankara'da bulunan CSO Ada'da düzenlenen konserde çeşitli İtalyanca müzik eserlerini seslendirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte Türkiye-İtalya Dostluk Konseri düzenlendi.

Türk ve İtalyan sanatçılar, Ankara'da bulunan CSO Ada'da düzenlenen Türkiye-İtalya Dostluk Konseri'nde ???????çeşitli İtalyanca müzik eserlerini seslendirdi.

Konsere katılan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, basın mensuplarıyla yazılı metin paylaştı.

İtalyan kültürünün en temsili ve simgesel eserlerinden biri olarak değerlendirdiği "Requiem" bestesinin konserde yer aldığını belirten Marrapodi, orkestranın şefi Andrea Solinas'a, Kültür ve Turizm Bakanlığına, CSO'ya ve sanatçılara teşekkür etti.

Marrapodi, metinde "İtalya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler oldukça kesif ve dinamik. Aralıksız siyasi diyalog, sağlamlaştırılmış ekonomik alışveriş ve kültürel alandaki temaslar buna delalet etmektedir." ifadelerini kullanarak, sinema ve çağdaş sanat gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.