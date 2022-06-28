Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel