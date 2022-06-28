Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık... Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar." Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar." AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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