Üye Girişi
Haberler

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı Teknik Sorun Nedeniyle Ertelendi

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı Teknik Sorun Nedeniyle Ertelendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması nedeniyle Ankara'da yapılması planlanan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ertelendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Ankara'da bugün yapılması planlanan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı, İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması üzerine ertelendi.

Konuyla ilgili İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan uçağın Türkiye'ye gelirken teknik bir sorun yaşamasının ardından Stockholm'e geri döndüğü, bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Ankara'da düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması" toplantısının ertelendiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan İsveç devlet uçağının, ülkemize hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stokholm'e geri dönmek zorunda kaldığı öğrenilmiştir. Bu gelişme ışığında "Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması" toplantısı ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmiştir. Başta terörizmle mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımız sürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });