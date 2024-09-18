Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı Teknik Sorun Nedeniyle Ertelendi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Ankara'da bugün yapılması planlanan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı, İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması üzerine ertelendi.

Konuyla ilgili İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan uçağın Türkiye'ye gelirken teknik bir sorun yaşamasının ardından Stockholm'e geri döndüğü, bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Ankara'da düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması" toplantısının ertelendiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan İsveç devlet uçağının, ülkemize hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stokholm'e geri dönmek zorunda kaldığı öğrenilmiştir. Bu gelişme ışığında "Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması" toplantısı ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmiştir. Başta terörizmle mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımız sürecektir."