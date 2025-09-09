Türkiye, İsrail'in Hamas Üyelerine Yönelik Saldırısını Takip Ediyor

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, İsrail'in Doha'daki Hamas üyelerine yönelik saldırısına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, saldırıya dair gelişmelerin hem Büyükelçilik hem de ilgili Türk makamlarınca izlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Katar makamlarınca yapılacak bilgilendirmeler ile Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyuruları dikkatle takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hamas ise, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.