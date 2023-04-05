Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili...
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Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.
Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.
Kaynak: AA / Güncel