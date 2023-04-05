Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili...

Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili...

Güncel Haberler

Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.

Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İsrail Aksa Güncel Haberler

title