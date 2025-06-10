Türkiye, İsrail'de Alıkonulan Türk Vatandaşlarıyla İletişimde

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin İsrail tarafından alıkonulan Madleen yelkenlisindeki Türk vatandaşlarıyla bu sabaha karşı görüştüğünü ve her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirterek, vatandaşların yakınlarının da bilgilendirildiğini ifade etti.

İsrail tarafından alıkonulan ve içinde aktivist Greta Thunberg'in yanı sıra Türk vatandaşlarının bulunduğu Madleen adlı gemi dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk vatandaşları ile bu sabaha karşı görüştü. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını bildiren yetkililer, vatandaşların yakınlarının da bilgilendirildiğini ifade etti.