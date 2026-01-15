Haberler

Erkan Baş, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi'ni Ziyaret Ederek, Dayanışma Duygularını İletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ziyaret ederek ABD'nin saldırısına karşı dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ziyaret ederek,  ABD'nin saldırısına karşı dayanışma duygularını iletti.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ziyaret ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Erkan Baş ve beraberindeki parti heyetimiz, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez'i ziyaret ederek ABD haydutluğu karşısında kardeş Venezuela halkıyla devrimci dayanışma duygularımızı ifade etti. İşgalcilerin kara düzenini, emekçilerin mücadelesiyle yeneceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı