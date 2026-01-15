Erkan Baş, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi'ni Ziyaret Ederek, Dayanışma Duygularını İletti

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ziyaret ederek, ABD'nin saldırısına karşı dayanışma duygularını iletti.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ziyaret ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Erkan Baş ve beraberindeki parti heyetimiz, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez'i ziyaret ederek ABD haydutluğu karşısında kardeş Venezuela halkıyla devrimci dayanışma duygularımızı ifade etti. İşgalcilerin kara düzenini, emekçilerin mücadelesiyle yeneceğiz."