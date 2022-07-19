Türkiye ve İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Ortak Bildirisi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı sonrasında ortak bildiri yayınlandı.

Buna göre; tarafların, ikili ilişkilerinin mevcut durumunun yanısıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ekonomik, ticari ve transit geçişlerle ilgili bağlarını sürekli biçimde geliştirmeye yönelik güçlü siyasi iradelerini yinelendi.

Güney Kafkasya'da çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için 3+3 Bölgesel Danışma Platformu'nun öneminin ve toplantılarının düzenlenmesinin gerekliliğinin altı çizilerek Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, EİT ve D-8 gibi her iki ülkenin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar arasında; Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Planı, Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı, Eylem Planı (Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı ve İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı bulunmaktadır.

Demirören Haber Ajansı / Güncel