Türkiye-İran yolu sele teslim oldu
Güncel Haberler
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı. Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. İran sınırına yakın olan bazı bölgelerde bulunan dereler taşarken, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
- Türkiye- İran yolu sele teslim oldu
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkiye- İran karayolu ulaşıma kapandı.
Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. İran sınırına yakın olan bazı bölgelerde bulunan dereler taşarken, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel