Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.
? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel