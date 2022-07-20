Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1 ? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. ? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Tahran İran Güncel Haberler

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