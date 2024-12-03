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Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye için Astana Toplantısı Düzenleyecek

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye için Astana Toplantısı Düzenleyecek
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Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, 7-8 Aralık'ta Doha Forumu kapsamında Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.

(ANKARA) - Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7-8 Aralık'ta Doha Forumu kapsamında Astana Toplantısı için bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki son gelişmeler üzerine Astana süreci kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

İran medyasında yer alan haberlere göre Arakçi, Astana Toplantısı'nın 7-8 Aralık'ta Doha Forumu kapsamında yapılmasının planlandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bir sonraki Astana toplantısının Dışişleri Bakanları düzeyinde bir an önce düzenlenmesini kararlaştırdık" derken, Fidan ise "Türkiye ve İran'ın Suriye meselesinde görüşlerini çok samimi bir şekilde ortaya koyması ve 'neler yapabiliriz' diye ortak bir çaba göstermesi Suriye açısından çok hayati bir konu diye düşünüyorum. Yakın zamanda bir Astana sürecini inşallah toplayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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