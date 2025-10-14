Haberler

Türkiye-İran Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada, 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyona ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
