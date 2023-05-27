Türkiye-İran sınırında sınır duvarı ve güvenlik sistemleri ile kaçak göçmenlerin girişi engelleniyor

TÜRKİYE- İran sınırının Ağrı bölümündeki 87 kilometrelik sınırın 84 kilometrelik bölümüne örülen sınır duvarı, optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle kontrol altında tutuluyor. Sınır, 80 termal kamera ile 79 gece görüşlü kamera ile 724 gözetleniyor. Sınır duvarı ve sismik algılayıcılar sayesinde 2023 yılında 13 bin 800 kaçak göçmenin Türkiye sınırlarına girişinin engellendiğini belirten Vali Osman Varol, Sınır güvenliği anlamında çok iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii ki sınırdaki bu üst düzey güvenlik sistemlerinin sadece göç ile mücadele de tek değil, terörle mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele anlamında da gerçekten çok büyük etkisi var dedi.

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye- İran sınırının Ağrı bölümünde yapımına başlanan sınır duvarı 2020 Aralık ayında tamamlandı. Göçmenlerin yansı sıra kaçakçılık, yasa dışı işler ve PKK'lı teröristlerin yurda girişini engellemek amacıyla inşa edilen 84 kilometrelik sınır duvarına 33 elektro-optik kule kuruldu. 25 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi bulunan sınır, 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece dönebilme ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme özelliğine sahip 80 termal kamera ile 79 gece görüşlü kamera ile 724 gözetleniyor.

ENTEGRE SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ

Ağrı Valisi Osman Varol, güvenlik duvarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye- İran sınırın Ağrı bölümünü oluşturan sınır hattında kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla 84 kilometre modüler güvenlik duvarı ile 33 elektro optik kule inşa edildiğin belirten Varol ayrıca sınırda, aydınlatma sisteminin kurulduğunu ve en az 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme gece görüş özelliğine sahip 160 termal kamera ile 724 gözetleme yapıldığını söyledi.Sınır hattının, 84 kilometrelik entegre güvenlik duvarının dışında 3 kilometrelik bölümüne ise coğrafi şartlar sebebiyle duvar örülemediğini belirten Vali Varol, bu alanın da toprağın içerisine gömülen ileri teknolojiye sahip sismik algılayıcılar sayesinde kontrol edildiğini söyledi.

'ÇOK İLERİ TEKNOLOJİ İÇEREN KULELER'

Vali Varol, İlimiz, İran ile yaklaşık 87 kilometrelik bir sınırı paylaşan ve bu sınırında özellikle Afganistan bölgesinden gerçekleşebilecek olan göçlere hedef olduğu önemli bir şehiriz. Tabi ki burada çok kapsamlı tedbirlerimiz var. Bizim 87 kilometrelik sınır hattımızın, yaklaşık 84 kilometrelik bir bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumda. Bu sınır duvarımız 3 metre yükseklikte ve üzeri bir metrelik jiletli tellerle kaplı durumda. Yani sadece duvardan oluşmayan, başka parametreleri ile başka bileşenleri olan bir entegre güvenlik sistemi. Bu 87 kilometrelik sınırın yaklaşık 84 kilometrelik duvar kısmının dışında kalan kısmında ise özellikle coğrafyanın kesinlikle duvar inşaatına izin vermediği bölgeler var. Bu bölgelerde tel uygulamamız ve yine toprağın içine gömülen sismik algılayıcılarımız var. Bunun üzerine ilave olarak da elektro optik kuleler dediğimiz, Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli çok gelişmiş sistemlerimiz var. Bu elektro optik kuleler, adında olduğu gibi hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok ileri teknoloji içeren kuleler. Bu kulelerle birlikte de bu entegre sınır güvenlik sistemini tamamlamış oluyor. Ayrıca bu duvarın hemen yanında asfaltlanmış 85 kilometrelik bir yol var. Bu yolda, sınır hattında oluşabilecek herhangi bir ihlalde güvenlik güçlerimizin oraya ulaşmasını kolaylaştıran, devriye araçlarının derhal oraya varmalarını sağlayan bir yol. Alınan bu tedbirler sayesinde özellikle yasa dışı göç ile mücadelede elimiz çok güçlendi diye konuştu.

13 BİN 800 GÖÇMEN ENGELLENDİ

Sınır güvenlik duvarının tamamlanmasının ardından, yurda her türlü yasa dışı girişin önemli ölçüde engellendiğini kaydeden Vali Varol, şunları söyledi

Duvarımızı 2020 Aralık ayı içerisinde tamamladık. O günden bu güne gerçekten çok önemli katkısı oldu. Bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin 800 göçmen engellemiş olduk. Yine ihlali gerçekleştirmiş olan 2 bin 250 göçmen sınırlarımız içerisinde yakalandı. Bu yakalananlardan ve sınırlarımız içerisinde bulunan diğer göçmenlerden ilimizden toplam 2 bin 69 kişi, uluslararası hukuka uygun bir şekilde resmi işlemleri gerçekleştirilmiş olup, sınır dışı edildi. Tabi bu işin bir de göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişini sağlayan ve bundan yasa dışı kazanç sağlayan göçmen kaçakçılarının engellenmesi de var. Bu çalışmalar kapsamında da bu yıl yapılan operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişi tutuklandı. Özellikle entegre sınır güvenlik sistemimizin tüm birimleri ile devreye girmesinden sonra sınırımızda elimizin çok kuvvetlendiğini, sınır güvenliği anlamında çok iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii ki sınırdaki bu üst düzey güvenlik sistemlerinin sadece göç ile mücadele de tek değil, terörle mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele anlamında da gerçekten çok büyük etkisi var. Bu kadar yüksek güvenlikli bir sınır hattınız olduğu zaman takdir edersiniz ki terör örgütlerinin de bu sınırlardan içeri girmesi mümkün olmuyor. Zaten ilimizde terör olayları da son zamanlar da artık yok denecek kadar azaldı. Yine sınır güvenlik sistemlerinin bu kadar yüksek olması, narkotik ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede de ciddi katkı sağladı. Yine en büyük yakalamalar bölgemizde olmakla beraber devletimizin, kamu birimlerimizin bu anlamda elini oldukça güçlendirmiş oldu. (DHA)