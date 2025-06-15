Türkiye-İran Sınırında Göç Dalgalanması İddiaları Reddedildi

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "Belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan ' İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' iddiası gerçek değildir" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye sınırları güvendedir. Belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan ' İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' iddiası gerçek değildir. İsrail'in İran'a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından İran'dan Türkiye'ye göç dalgasının başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağan dışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir. Buna ilaveten; hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir. Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir" denildi.

İlgili güvenlik güçlerinin, hudutlardan herhangi bir yasa dışı geçişe müsamaha göstermediği ve bu yöndeki denemelerin anında engellendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek, yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve 'istikrarsızlaştırma faaliyeti' yürütmek amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur. Kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır. Dezenformasyona karşı koyma faaliyetlerimiz, doğru bilgilendirme, sivil toplumla iş birliği geliştirme ve hukuki mücadele vermek suretiyle yürütülmeye devam edecektir."