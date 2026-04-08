Bakan Memişoğlu: Tıbbi Malzeme ve Cihazlarla Yüklü Yardım Tırlarımız İran'a Doğru Yola Çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin İran'a tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarını yola çıkardığını açıkladı. Memişoğlu, 'Önce İnsan' anlayışıyla mazlumlara destek olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "'Önce İnsan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkesin ardından Türkiye'den tıbbi yardım tırlarının İran'a doğru yola çıktığını bildirdi. Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce İnsan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."

