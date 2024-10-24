Türkiye-İran 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı Maku'da Yapıldı
Türkiye ve İran, 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nı İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği konuları ele alındı.
Türkiye- İran 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.
Maku Fermandarı Ramin Movahhedi başkanlığında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Valisi Mustafa Koç ile yetkililer katıldı.
İran'ın Maku Fermandarlığında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği konuları görüşüldü.