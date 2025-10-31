Haberler

Türkiye-Irak Ticaret Hacmi Yükseliyor

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 30 milyar dolar seviyesine ulaşacağını açıkladı. Bağdat'ta yapılan resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin artırılması için çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede 30 milyar dolar seviyesine çıktığına şahit olacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Bakan Bolat'ın Irak temaslarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bolat ve 100'ü aşkın iş dünyası temsilcisinden oluşan heyet, dün başkent Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden 19 firmanın yer aldığı genel ticaret heyetinin yanı sıra müteahhitlik heyeti de Bağdat'ta yoğun temaslarda bulundu.

Bolat, burada Bakanlığın koordinasyonu ve destekleriyle Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) organizasyonunda düzenlenen Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

JETCO 2. Dönem Protokolü imzalandı

Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman'la bir araya gelerek ikili ticareti kolaylaştırıcı adımları ve yatırım ortamını iyileştirme çabalarını ele aldı. Bu kapsamda, Türkiye-Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) 2. Dönem Protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde işbirliğinin artırılması konularında somut adımlar atılması kararlaştırıldı. Söz konusu toplantıda ayrıca iki ülke arasında fuarcılık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye-Irak Fuarcılık İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Bolat, Türk müteahhitlik firmaları ile Irak İşveren İdareleri Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı.

Ziyaret ve fuar süresince gerçekleştirilen kapsamlı B2B görüşmeleri ve yetkililer arası temaslar aracılığıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yüksek katma değerli yeni yatırım projelerinin teşvik edilmesi ve Türk müteahhitlik firmalarının Irak'taki pazar payının genişletilmesi yönünde de adımlar atıldı.

Irak, en fazla proje üstlenilen üçüncü ülke

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, bu yılın 9 ayında Irak'a olan ihracatın 8,7 milyar dolar olduğunu, ayrıca bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek "İki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede 30 milyar dolar seviyesine çıktığına şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlik sektörünün küresel gücüne dikkati çeken Bolat, Türk firmalarının Irak'ta bugüne kadar 36,6 milyar dolar değerinde 1145 proje üstlendiğini aktardı. Bu projelerin, firmaların dünya genelinde üstlendiği toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 6,7'sine tekabül ettiğini bildiren Bolat, Irak'ın, Türk müteahhitlik sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke olduğuna işaret etti.

Bolat, müteahhitlik sektörünün yanı sıra mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetlerinde bugüne kadar Irak'ta yaklaşık 400 milyon dolar tutarında 200'e yakın proje üstlendiğini belirterek "Türk müteahhitlik sektörü, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, Irak'ın yeniden imarı için her türlü desteği sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
