TİHEK Başkanlığına Fahrettin Altun Atandı

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına Fahrettin Altun getirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına Fahrettin Altun getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Buna göre, Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığına, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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