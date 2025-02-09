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Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Çalışmaları Başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat ekosisteminde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda projeleri tamamen dijital platforma taşımaya yönelik çalışmalara başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin inşaat ekosisteminde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, proje, yapım ve işletme süreçlerinin tamamen dijital platforma taşımak için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce, inşaat sektöründe dijital dönüşümün yol haritasına yönelik "Ulusal Yapı Bilgi Modellemesi ( BIM) Entegrasyonu Çalıştayı" düzenledi.

Birleşik Krallık Connected Places Catapult (CPC) kuruluşu ile dijital inşaat ve BIM konulu işbirliği programı kapsamında İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Müsteşarı Charles Maguire, akademisyenlerle paydaş kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin dijital inşaat stratejisine yönelik yol haritasının belirlenmesi, sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

Dijitalleşmenin sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunduğunu vurgulayan Suver, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörünün dijital dönüşümü için yenilikçi ulusal stratejiler geliştirilmesi yönünde hedeflerimizi belirledik. Sektörün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan BIM ve araçlarının kullanılmasına yönelik çalışmalara başladık. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleriyle görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacak."

Suver, inşaat ekosisteminde dijitalleşmenin artırılmasıyla Türk firmaların Türkiye'deki kamu alımlarının yanı sıra küresel ölçekli projelerde daha çok yer alabileceklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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