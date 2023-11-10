Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri 23-25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında 23-25 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik yapılacağını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İnovasyon Haftası'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralıksız teşrifleriyle düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin bu yıl 23-25 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Bolat, "Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye'nin ve dünyanın gelecek planlarının konuşulacağı kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. Sınır tanımayanların buluşmasında siz de yerinizi almayı unutmayın." ifadesini kullandı.