Türkiye, IMO Konsey Üyeliğine Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'daki 34'üncü Genel Kurul toplantısında Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı. Türkiye, 1999 yılından beri kesintisiz olarak IMO Konseyi'nde temsil edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı Konsey seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'da düzenlenmekte olan 34'üncü Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir. Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
