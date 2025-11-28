Türkiye, IMO Konsey Üyeliğine Yeniden Seçildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'da düzenlenen 34'üncü Genel Kurul toplantısında seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı Konsey seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'da düzenlenmekte olan 34'üncü Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir. Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.