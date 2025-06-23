Türkiye ile UNRWA arasında Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzalandı

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Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ajans ile Türkiye arasında Ajansın Ankara'da ofis açmasına yönelik bir anlaşma yapıldığı, anlaşmanın, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. toplantısı marjında imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın, Türkiye ile UNRWA arasındaki ilişkilerde "önemli bir dönüm noktası niteliği" taşıdığı, aynı zamanda Türkiye'nin Ajansa verdiği siyasi ve mali desteğin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Anlaşması sayesinde UNRWA ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceği ve Ajansın, Türk kurumları ve halkıyla daha güçlü ortaklık kurma imkanına sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA'nın uzun zamandır Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de yaşayan Filistinli mültecilere sağlık hizmetleri, eğitim gibi alanlarda hizmetler sunduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin UNRWA'ya verdiği sürekli desteğin Filistinli mültecilerin haklarına olan bağlılığının somut bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin demeçlerine de yer verildi, Türkiye'ye yönelik teşekkürüne atıfta bulunularak Türkiye'nin UNRWA'ya uzun süredir destek veren bir ortak olduğunun altı çizildi.

Lazzarini demecinde, Ankara'da açılacak ofisin UNRWA'nın siyasi ve mali destek tabanının çeşitlendirilmesine ve genişletilmesine olanak sağlayacağını vurgulayarak, Türk yetkililerin Filistin'deki süreçte UNRWA'ya yönelik insani yardımları artırdığını ve hayati operasyonlara fon sağladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi 21 Haziran'da İstanbul'da kabul etmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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