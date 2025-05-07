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Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Taraflar arasında 27 Kasım 2021'de Aşkabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında, zaptta yer alan okulun Türkmenistan'da ikamet eden Türk vatandaşlarının ve sınıflarda boş yer olması halinde ülkedeki yabancı temsilcilik çalışanları ve iş insanlarının çocukları için açıldığı belirtildi.

Türkmenistan vatandaşı çocukların okula kabulünün Eğitim Bakanlığının mutabakatı ile karar verileceği kaydedilen anlaşmada, okulun günlük masraflarının iki ülke tarafından yarı yarıya karşılanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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