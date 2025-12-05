Haberler

Sri Lanka Büyükelçisi Nıluka Kadurugamuwa, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Sri Lanka arasındaki tarihi ilişkileri ticaret ve ekonomik işbirliği ile güçlendirmek istediklerini belirtti. İki ülkenin mevcut ticaret hacminin 250 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki olumlu ilişkileri ticari ve ekonomik alana taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Sri Lanka ile tarımdan, tekstile, turizmden enerji ve madenciliğe kadar birçok alanda iş birlikleri geliştirebiliriz" dedi.

Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran ziyarette yaptığı konuşmada, coğrafi şekli nedeniyle Hint Okyanusu'nun incisi olarak anılan Sri Lanka ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun tarihi geçmişi olduğunu belirterek, olumlu seyreden bu ilişkileri ticari ve ekonomik alana taşımayı hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasında ekonomik ve teknik iş birliği ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının bulunduğunu kaydeden Baran, "Bu altyapılar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, mevcut rakam olan 250 milyon doların üzerine rahatlıkla çıkabileceğini gösteriyor. Sri Lanka ile tarımdan tekstile, turizmden enerji ve madenciliğe kadar birçok alanda iş birliği geliştirebiliriz" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalının yayın yapmasına ilişkin sözleşme imzalandığını hatırlatan ATO Başkanı Baran, bu gelişmenin hizmet sektöründeki işbirlikleri için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Baran, Ankara ekonomisi hakkında da bilgi vererek, Başkent'in savunma sanayii ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleriyle öne çıkan bir merkez durumunda olduğunu söyledi.

500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi hedefi

Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa da yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 250 milyon dolar olduğunu, bu yılın temmuz ayında gerçekleşen karma ekonomik komisyon toplantısında iki ülke hükümetlerinin 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi hedefi koyduğunu belirterek, kendilerinin de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye ile Sri Lanka arasında ticaret ve yatırım imkanlarına da değinen Büyükelçi, ülkede özellikle bazı sektörlerin öne çıktığını belirtti. Tekstil ve hazır giyimin öne çıkan sektörler arasında yer aldığını ifade eden Büyükelçi Kadurugamuwa, bu alanda tedarik zincirlerini güçlendirecek şekilde iş birliklerinin yapılabileceğini söyledi. Büyükelçi, Sri Lanka'nın özellikle otomotiv yedek parça ve endüstriyel alanda yaygın kullanımı bulunan kauçuk ile çay, tarçın, karabiber, hindistan cevizi gibi baharatlar ve değerli taşlar alanında da güçlü olduğunu belirtti.

Sri Lanka Expo 2026'ya davet

Türk yatırımcıları Sri Lanka'ya davet eden Büyükelçi, ülkesinde özellikle sanayi ve imalat sektörü, denizcilik ve gemi onarımı, lojistik, yenilenebilir enerji, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, bilişim ve dijital gibi sektörlerde çok fazla yatırım imkanı bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin çok iyi olduğu turizm sektöründe de işbirliği yapılabileceğini ifade eden Büyükelçi, ATO üyelerinden oluşacak bir heyeti gelecek yıl gerçekleştirecekleri Sri Lanka Expo 2026'ya davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
title