Türkiye ile Mısır Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleşti

Türkiye ile Mısır siyasi istişareleri iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Mısır siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Mısır Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed'in eş başkanlığında Kahire'de düzenlendi.

İstişarede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.