Türkiye ile Mısır Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleşti

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Türkiye ve Mısır arasında yapılan siyasi istişareler, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları tarafından Kahire'de gerçekleştirildi. Toplantıda ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye ile Mısır siyasi istişareleri iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Mısır siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Mısır Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed'in eş başkanlığında Kahire'de düzenlendi.

İstişarede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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