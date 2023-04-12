Türkiye ile Kuveyt arasında 8. tur siyasi istişare toplantısı düzenlendi

Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin 8. turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin 8. turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Bakan Yardımcısı Akçapar ile beraberindeki heyet, başkent Kuveyt'teki Dışişleri Bakanlığı merkezinde Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansur Iyad el-Uteybi başkanlığındaki Kuveytli heyetle bir araya geldi.

Sekizincisi düzenlenen Türkiye-Kuveyt siyasi istişare toplantısında, iki ülke arasındaki stratejik dostluk, işbirliği ilişkileri ile bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ele alındı.

Toplantıda ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.