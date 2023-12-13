Türkiye ile Kosova Arasında Ticari İlişkilerin Artırılması Hedefleniyor

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait, Türkiye ile Kosova arasında ticari ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Sait, KOSGEB'in destekleriyle Türkiye'den birçok il ve farklı sektörlerden 83 iş adamının katılımıyla 3-6 Aralık'ta gerçekleştirdikleri Kosova iş gezisini AA muhabirine değerlendirdi.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait, Türkiye ile Kosova arasında ticari ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Sait, KOSGEB'in destekleriyle Türkiye'den birçok il ve farklı sektörlerden 83 iş adamının katılımıyla 3-6 Aralık'ta gerçekleştirdikleri Kosova iş gezisini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ile Kosova arasında ticari ilişkilerin, dost ve kardeş ülke Kosova'da Türk yatırımlarının artırılması hedefiyle iş gezisini düzenlediklerini belirten Sait, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Prizren'deki mitinginde 'Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir' demişti. Biz Kosova ile gerçekten ayrılmaz bir bütünüz. Bizim için farklı bir yeri var Kosova'nın. Birlikteliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesi lazım. Buna vesile olmak istiyoruz." dedi.

Sait, Kosova vatandaşlarının 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebileceğini dile getirerek, "Serbest dolaşımla beraber çok daha fazla insan, çok daha fazla Kosovalı genç gidecek yurt dışına, halbuki bunların engellenmesi için iş, ticaret ve yatırım olması lazım. Biz de onu yaptık." diye konuştu.

"Kosova'daki diğer kurum ve odalarla da görüşme halindeyiz." diyen Sait, "Organizasyonun ikincisini de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı da kapsayacak şekilde düzenlemek istiyoruz. Kosovalı iş adamları da Türkiye'ye gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Sait ayrıca Kosova'nın Kosova Yatırım ve Kurumsal Destek Ajansı (KİESA) ve Prizren Esnaf Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliklerde verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin pek çok kurumuyla Kosova'da olduğunu kaydeden Sait, "Türkiye'den Kosova'ya sadece cami yapmak için geldiğimiz gibi bir yanlış algı var, halbuki iş adamlarını getiriyoruz yatırım yapmak istiyoruz. Hem cami hem de iş yapacağız." dedi.

Kosova'nın en büyük sorunlarından birinin organize sanayi bölgelerinin yetersizliği olduğuna dikkat çeken Sait, Prizren'de bir organize sanayi bölgesi kurulması için Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ile görüşme halinde olduklarını ifade etti.

Türkiye, Kosova'ya en fazla dış yatırımın geldiği ülkeler sıralamasında Almanya ve İsviçre'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kosova, 2022'de 5,6 milyar avroluk ithalat yaparken "en çok ithalat yapılan ülkeler" sıralamasında Türkiye ilk sırada yer almıştı.