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Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi, işbirliğini artırma olanaklarını görüştü

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi, işbirliğini artırma olanaklarını görüştü

Güncel Haberler

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Türkiye, ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma olanaklarını ele aldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Türkiye, ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma olanaklarını ele aldı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, KİK Müzakereler Genel İdaresi ile Türk muhatabının telekonferans aracılığıyla bir istişare toplantısı yaptığı belirtildi.

Toplantıda Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ayrıcalıklı ilişkilerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, özellikle ekonomik, ticari ve yatırım alanlarını kapsayan ikili ilişkileri geliştirme ve ortak işbirliğini artırma olanakları konuşuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şubat ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı ocak ayında yüzde 16,1 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel

Körfez İşbirliği Konseyi Türkiye Körfez Güncel Haberler

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