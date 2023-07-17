Türkiye ile KKTC arasında "Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı" düzenlendi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) heyetleri arasında "Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin düzensiz göçe karşı mücadeledeki tecrübelerinin KKTC'ye aktarılması ve Kuzey Kıbrıs'ta kayıtsızlık ve düzensiz göçle mücadele edilmesi adına "Göç Merkezi" kurulması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Öztürkler, kamu güvenliği ve huzurunu temin için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada bir 'Göç Merkezi' kurulması kararı aldık. KKTC'ye öğrenci veya çalışma izinli olarak gelip kayıt dışı duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimin yapılması için bu merkezi oluşturacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki tecrübe, bilgi birikimi ve desteğini alıyoruz. Düzensiz göçle ilgili otomasyon çalışmamızı da tamamladık." diye konuştu.

Öztürkler, KKTC'nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte ülkeye girişlerin arttığını ve doğru adımları atmak üzere denetimleri arttırdıklarını ifade etti.

Türkiye ile yürüttükleri göçle mücadele işbirliğinde çalışmaların tamamlanarak imza düzeyine geldiğini aktaran Öztürkler, her alanda olduğu gibi huzur ve güven konusunda da Türkiye'nin desteğini görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Serim de KKTC'de yaptığı temaslar boyunca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Öztürkler ile düzensiz göç konusunu ele aldıklarını ve güncel sınamalar karşısında kapasite güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı üzerinde durduklarını belirtti.

Serim, iki ülke arasında düzensiz göç konusundaki işbirliğini güçlendirme mutabakat metnini imzaya hazır hale getirdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere, göç, kaynak, transit ve hedef ülkeler olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyen bir olgu. Tek başına hiçbir ülkenin çözebileceği bir sınama değil. Son yıllarda Suriye'de, Ukrayna'da, Afganistan'da ve yakın zamanda Sudan'daki durum sebebiyle yaşanan göç dalgaları, göçün uluslararası alanda ne denli ciddi bir mesele haline geldiğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele alanındaki tecrübesi çok büyük. Bu alanda dünyada en önde gelen ülkelerden biriyiz. 2022'de 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sayı neredeyse tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısına eşit."

Düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Serim, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını bildirdi.

"Küresel işbirliği çağrısını yineliyoruz"

Serim, düzensiz göçle mücadelede küresel işbirliği çağrısını devamlı yinelediklerini belirterek, küresel işbirliği olmadan düzensiz göçe karşı uzun vadeli sürdürülebilir çözüm bulmanın zorluğuna dikkati çekti.

Düzensiz göçün tamamen engellenemeyeceğinin bilincinde olduklarını fakat bunu en aza indirgeyebilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Serim, "Siyasi, ekonomik pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen düzensiz göç, her küresel sorun gibi ancak ve ancak küresel işbirlikleriyle çözülebilir." şeklinde konuştu.