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Türkiye ile KKTC Arasında Çevre ve Şehircilik Protokolleri İmzalandı

Türkiye ile KKTC Arasında Çevre ve Şehircilik Protokolleri İmzalandı
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çevre ve şehircilik alanında 3 protokole imza attı. Protokoller arasında coğrafi bilgi sistemleri ve tapu kadastro iş birliği yer alıyor. TOKİ'nin sosyal konut tecrübesi de KKTC ile paylaşılacak.

TÜRKİYE ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında 3 protokole imza atıldı.

Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz katıldı.

Törende Türkiye ile KKTC arasında, 'Çevre ve Şehircilik Alanında Bildirge', 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü' ve 'Tapu ve Kadastro Alanında Eylem Planı'  adlı 3 protokole, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC adına ise Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve ilgili bakanlar imza attı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının yılbaşına kadar, millet bahçesi ve cami inşaatının da Haziran 2025'e kadar tamamlanarak teslim edileceğini dile getirdi.

'SOSYAL KONUT TECRÜBEMİZİ KKTC İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ'

TOKİ'nin sosyal konut tecrübesini KKTC ile paylaşacağına dikkat çeken Bakan Kurum, diğer iş birliği alanlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek, vatandaşımızın alım hızını, kolaylığını en verimli şekilde değerlendirecek bir sistemimizi ve tecrübeyi de yine Kıbrıs halkına aktarıyor olacağız. Kıbrıs halkının hayatını da bu manada kolaylaştırmış olacağız. Yine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de coğrafi bilgi sistemini Kıbrıs'ta kuracak bir iş birliği protokolünü burada hayata geçiriyoruz. Geliştireceğimiz sistem sayesinde kamu kurumları daha doğru ve hızlı kararlar alabilecek. Yerel yönetimler ise hizmetlerini vatandaşımıza daha verimli bir şekilde sunabilecekler."

'SIFIR ATIK VE DEPOZİTO SİSTEMİ KKTC'DE DE OLACAK'

İklim değişikliğiyle mücadelede de KKTC'ye Türkiye'nin destek vereceğini dile getiren Bakan Kurum, yine evsel atıkların depolanması ve bertarafı konusunda teknik ve maddi destek sağlanacağını söyledi. KKTC'nin her köşesinde, her sektörde topyekun kalkınma sağlanması arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projemizi de Kıbrıs'ta uygulayacağız. Burada depozito iade makinalarımızla atıkların ekonomiye kazandırılması anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız. Tüm bu projelerle birlikte aslında kendi ayakları üzerinde duran, üreten, kalkınan KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği kardeşleri olarak verdik. Vermeye inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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