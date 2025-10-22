Haberler

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisindeki iş birlikleri güçleniyor

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisindeki iş birlikleri güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisinde yeni iş birliklerine kapı aralayan mutabakat metinleri imzalandı.

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisinde yeni iş birliklerine kapı aralayan mutabakat metinleri imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti kapsamında savunma sanayisine yönelik imzalanan mutabakat metinlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımlarda bulundu.

İlk mutabakata dair paylaşımında Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding ile çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladık. Barzan CEO'su Sayın Muhammed Bin Bader Al Sadah'ın katılımıyla imzalanan anlaşma, araştırma-geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve sistem entegrasyonu gibi birçok başlıkta uzun vadeli stratejik iş birliği fırsatlarını kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

Görgün, ikinci mutabakata dair paylaşımında ise "Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile savunma sanayi alanında iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleşen bu imza, iki ülke arasında teknoloji, sistem entegrasyonu, üretim ve kapasite geliştirme gibi kritik alanlarda stratejik eşgüdümü hedeflemektedir." değerlendirmelerine yer verdi.

İki ülke kuruluşları arasında imzalanan mutabakatlar, Türk savunma sanayisindeki mühendislik gücüyle şekillenen yüksek teknolojili çözümlerin, dost ve müttefik ülkelerle daha entegre biçimde buluşmasına zemin hazırlayacak, bölgesel iş birliği derinliğini ve uluslararası güvenlik mimarilerine katkıyı daha da pekiştirecek.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

Kavga ettiği sürücüyü, resmen ezerek öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.