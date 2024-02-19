Üye Girişi
Haberler

Türkiye ile Kamerun arasında ikili siyasi istişareler düzenlendi

Güncelleme:

Kamerun'un başkenti Yaounde'de gerçekleşen ikili siyasi istişare toplantısında, Türkiye ve Kamerun arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliği, eğitim, spor ve bilim konularında tecrübe paylaşımı gibi konular ele alındı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye ile Kamerun arasındaki ikili siyasi istişarelerin ikincisi düzenlendi.

Kentteki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen istişare toplantısı, Kamerun'dan İngiliz Milletler Topluluğu ile işbirliğinden sorumlu Dışişleri Delege Bakanı Mbayu Felix ile Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Felix ve Cenk'in yanı sıra, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ve Dışişleri Bakanlığı personeli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan istişare toplantısında, savunma ve güvenlik alanında işbirliği, eğitim, spor ve bilim konularında tecrübe paylaşımı başlıkları başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kamerun Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir? 20 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Esenyurt ve Güngören adayları neden değişti? İşte CHP'nin yeni belediye başkan adayları Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne? Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024? Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor? Everton - Crystal Palace maçı CANLI izle! 19 Şubat Everton - Crystal Palace maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title