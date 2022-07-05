Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı

TÜRKİYE ile İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında sivil havacılık alanında iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına yeniden başlaması konusu masaya yatırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İsrailli sivil havacılık yetkilileri İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. İsrailli yetkililer İstanbul Havalimanı'nı gezerek güvenlik ve havalimanı hakkında bilgi aldı. Toplantı ile ilgili olarak SHGM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama ve yeni hava ulaştırma anlaşmasına ilişkin taleplerin görüşüldüğü ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel