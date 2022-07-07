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Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık alanında anlaşma imzalanacağı bildirildi.

Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık alanında anlaşma imzalanacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1951'den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak.

Açıklamada, anlaşma kararının, "İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği" belirtildi.

Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak.

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli'nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli Bakan, "Havacılık ilişkileri İsrail'in ekonomik kalkınması ve İsrail'in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır." ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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