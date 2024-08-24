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İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Pezişyan Onuruna Dostluk ve İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

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İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezişyan onuruna dostluk ve işbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pezişyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajlar okundu. Pezişyan, Türkiye ile ilişkilerin her zaman istikrarlı ve sürdürülebilir olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin işbirliği ve yakınlığının önemini vurguladı. Erdoğan ise Pezişyan'ı tebrik ederek, işbirliğinin daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

(İSTANBUL) - İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezişyan onuruna dostluk ve işbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pezişyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajlar okundu.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pezişyan onuruna; Türkiye-İran dostluk ve işbirliği konulu toplantı yapıldı.  Şişli'de bir otelde gerçekleşen toplantı İstiklal Marşı ve İran Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezişyan'ın mücadelesini ve zaferini anlatan video gösterimi yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezişyan gece dolayısıyla gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Çok sayıda komşularımız arasında, Türkiye ile ilişkilerimiz, geniş ve kapsamlı ortak noktalar, kayda değer kapasiteler ve en önemlisi iki ülkenin derin devletçilik geçmişi ve yönetim olgunluğu sayesinde her zaman ayrıcalıklı olmuş ve çeşitli içsel, bölgesel ve uluslararası olumsuz gelişmelere rağmen kabul edilir ölçüde istikrar ve sürdürebilirliğini korumuştur.  Milletlerin yakın ilişkileri hükümetlerin işbirliğinin temelini oluşmaktadır ve bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bugün, bölgemiz kötü niyetliler ve fitnecilerin pis oyunlarını oynadığı ve pis emellerini sürdüğü bir bölge haline gelmiştir. Nitekim Filistin halkı dünya devletleri ve uluslararası sorumlu örgütlerin inanılmaz bir şekilde kayıtsızlığı altında hayatının en acı ve en mazlum dönemlerinden birini yaşamaktadır, ama fitneciler bununla kalmayıp bölgemizde savaş ve istikrarsızlığı yaymaya çalışmaktadırlar. Böyle bir durumda iki büyük devlet ve iki büyük millet İran ve Türkiye'nin işbirliği ve yakınlığı her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Hükümetler ve devletler düzeyinde olan bu işbirliği, iki Müslüman ülke için umut vericidir.  Bugün iş adamları ve girişimciler, bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ve ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendiren ve pekiştiren askerler mahiyetindeler."

"Sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenizde yapılan 14. İran İslam Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi canı gönülden tebrik eder, bu büyük sorumlulukta size başarılar dilerim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş İran milletine hayır ve bereket kaynağı olmasını temenni ederim. Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkemiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Bu vesile ile, şahsınızın sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş İran milletinin refahı ve saadetini temenni ederim"

Kaynak: ANKA / Güncel

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