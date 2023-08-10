Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği: 'Mükemmeliyet Merkezi' kuruluyor

TÜRKİYE, göçmen kaçakçılarının, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine İngiltere dahil birçok ülke ile iş birliğini güçlendiriyor.

TÜRKİYE, göçmen kaçakçılarının, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine İngiltere dahil birçok ülke ile iş birliğini güçlendiriyor. Bu kapsamda İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak 'Mükemmeliyet Merkezi'ne destek verecek.

Türkiye, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında İngiltere dahil birçok ülke ile iş birliğini hızla büyütüyor. Edinilen bilgiye göre, son dönemde göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu. Bu güzergahta gidenlerin Türkiye'yi karalayıp iltica ettiği, birçoğunun da terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi. Bu durumun önüne geçmek için, Türkiye ile İngiltere arasında istihbarat paylaşımı dahil birçok konuda iş birliği yapılacak.

'DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE İÇİN 'MÜKEMMELİYET MERKEZİ' KURULUYOR'

Bu kapsamda İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak 'Mükemmeliyet Merkezi'ne destek verecek. Bu projeyle üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. Bu çerçevede İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek. Ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirilecek.