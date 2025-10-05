Haberler

Türkiye ile Ermenistan Arasında Tam Normalleşme Hedefleniyor

Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Türkiye ile ilişkilerin tam normalleşmesi ve sınırın açılmasının önemine dikkat çekti. Badalyan, ülkesi ile Azerbaycan arasında barışın tesisine ilişkin güçlü taahhütlerin olduğunu vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Türkiye ile Ermenistan arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini ve sınırın açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Armenpress'in haberine göre, Sözcü Badalyan, PassBlue isimli haber sitesine röportaj verdi.

Badalyan, ülkesi ile Azerbaycan'ın temel ilkeler üzerinde anlaştığını hatırlatarak barışın tesis edildiği yönünde çok güçlü ve net taahhütler olduğunu vurguladı.

TRIPP'in (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) uygulanmasının önemine işaret eden Badalyan, birçok ülkenin alternatif bağlantı ve güzergahlar aradığına işaret etti.

Badalyan, Ankara-Erivan ilişkilerine değinerek ülkesi ile Türkiye arasında "üst düzeyde siyasi diyalog" olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin projeler hayata geçirdiğini söyleyen Badalyan, sınırdaki köprü yenilenmesini buna örnek gösterdi.

Badalyan, iki ülke arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini vurgulayarak, sınırın açılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
