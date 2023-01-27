Türkiye ile Cibuti arasında "Hükümlü Nakli Anlaşması" imzalandı
Güncel Haberler
Türkiye ile doğu Afrika ülkesi Cibuti arasında "Hükümlü Nakli Anlaşması" imzalandı.
Türkiye ile doğu Afrika ülkesi Cibuti arasında "Hükümlü Nakli Anlaşması" imzalandı.
Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, 24-27 Ocak'ta Cibuti'de temaslarda bulundu.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında "Hükümlü Nakli Anlaşması" imzalandı.
Moğul, Cibuti'deki programı kapsamında Sultan 2. Abdülhamid Han Cami, Türkiye Maarif Vakfı Okulu ile TİKA Ofisini de ziyaret etti.
Kaynak: AA / Güncel