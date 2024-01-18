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Türkiye ve Cezayir Arasında Kültür Merkezleri Açılmasına İlişkin Anlaşma Onaylandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'da imzalanan anlaşma ile Türkiye ve Cezayir arasında kültür merkezleri açılması ve iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Türk tarafının Cezayir'de bir Türk Kültür Merkezi, Cezayir tarafının ise İstanbul'da bir Cezayir Kültür merkezi açması ve böylece iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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