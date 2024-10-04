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Türkiye ile Azerbaycan arasında ceza infaz alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında ceza infaz alanında mutabakat zaptı imzalandı
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Türkiye ile Azerbaycan arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarda bulunmak için geldiği başkent Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov'la bir araya geldi.

Tunç, görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi'yle beraber müttefiklik düzeyine çıkartılarak daha da güçlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında güçlü kardeşlik bağları bulunduğunu söyleyen Tunç, Erdoğan ve Aliyev'in iki ülkenin menfaatine yönetim sergilediğini, ilgili bakanların da kendi alanlarındaki ilişkileri daha da derinleştirmek adına çalıştığını kaydetti.

Tunç, "Azerbaycan'la Türkiye arasında hukuki ve adli alanda hiçbir problem olmadan yolumuza devam ediyoruz. İlişkileri daha da kuvvetlendirmek ve tecrübelerimizi paylaşmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

İki ülkenin adli uygulamalar hususunda tecrübe paylaşımında bulunabileceğini ifade eden Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında da ilişkileri sürdürdüklerini, TDT ülkelerinin adalet bakanlarıyla yakın ilişki içerisinde bulunduklarını kaydetti.

Tunç, Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının hukuki sorunlarının çözümü hususunda ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini belirterek "Terörle mücadele hususunda Azerbaycan'ın duyarlılığına teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz 2016'da FETÖ ülkemizde hain darbe girişiminde bulundu. FETÖ'nün kardeş ülkelerimizde de geçmişte yuvalanması, kardeş ülkelerimiz için risk oluşturuyor. Bu hususta işbirliklerimiz oldu. Terörle mücadele uluslararası alanda işbirliği gerektiriyor. Bu konuda da en çok işbirliği yapacağımız ülkeler kardeş ülkelerimizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin adli ve adli tıp alanındaki tecrübesinden faydalanıyoruz

Azerbaycanlı Bakan Ahmadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "bir millet, iki devlet" şiarı doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

İlişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarıldığını vurgulayan Ahmadov, "Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda gösterdiği destek bugün Karabağ'ın imar ve ihyası işinde sürüyor. Sıkı ilişkilerimiz adli ilişkilerine de yansımış durumda. Türkiye'nin adli ve adli tıp alanındaki tecrübesinden faydalanıyoruz. İlişkilerimizin sınırı yoktur. Bu sınırları da her geçen gün daha da geliştiriyoruz." diye konuştu.

Görüşme sonrasında Tunç ve Ahmadov, "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Bakan Tunç, şehitlikleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Tunç, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Tunç, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Tunç, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bırakan Tunç, anıt defterini imzaladı.

Bakan Tunç, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la adli konularda çok önemli ilişkilerimiz var. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin en üst düzeye çıkması konusunda sayın Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Aliyev çok güçlü kardeşlik ilişkisi içerisindedirler. Bizler de bakanlar olarak kendi alanlarımızda bu kardeşlik ve dostluk ilişkisini adli işbirliği alanında da güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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