Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye İçin Yardım Çağrımızın Sadece Yüzde 14'ü Karşılandı"

Güncel Haberler

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Türkiye'den katıldığı basın toplantısında, deprem bölgesindeki tespitlerini New York'taki BM muhabirlerine değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Türkiye'den katıldığı basın toplantısında, deprem bölgesindeki tespitlerini New York'taki BM muhabirlerine değerlendirdi. Ayrıntıları Mehmet Sümer aktarıyor

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler Orta Asya New York Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title