"Türkiye İçin Yardım Çağrımızın Sadece Yüzde 14'ü Karşılandı"

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Türkiye'den katıldığı basın toplantısında, deprem bölgesindeki tespitlerini New York'taki BM muhabirlerine değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Türkiye'den katıldığı basın toplantısında, deprem bölgesindeki tespitlerini New York'taki BM muhabirlerine değerlendirdi. Ayrıntıları Mehmet Sümer aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel