Türkiye İç Turizminde Haziran Ayında Canlanma

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

1. Turistlerden çeşitli görüntüler

3. Türkiye'deki trafikten çeşitli görüntüler

5. Turistlerden çeşitli görüntüler

Türkiye'nin iç turizmi Haziran ayında kayda değer bir canlanma göstererek sektör uzmanlarının beklentilerini aştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıldığını belirtirken, söz konusu artışı 15 Haziran'da okulların kapanmasına ve 15-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen uzatılmış Kurban Bayramı tatiline bağlıyor.

"Şu anda Haziran sezonunun ortasına geldik. Yurtdışı pazarından beklentimiz zaten yüksek ama iç pazar bizi biraz şaşırttı.

Bayram süresince Antalya kentine bir milyon araç giriş yapmış. Bu olağanüstü bir rakam."

Kuk, Akdeniz ve Ege kıyılarının tamamında doluluk oranının yüzde 100 olduğunu, bunun ise sektörün bu yıl 60 milyon turist ağırlama ve 60 milyar ABD doları gelir elde etme yönündeki iddialı hedefini yakalaması açısından son derece umut verici olduğunu belirtti.

Akdeniz kıyısındaki güneşli sahilleriyle bilinen Antalya özellikle yoğun bir turist akınına sahne olurken, sadece Kurban Bayramı tatilinde 4 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Antalya Havalimanı'na gelen günlük turist sayısında iki kez rekor kırıldığını vurguladı.

Perçin, "Bayram tatili önceki yıllara kıyasla oldukça hareketli geçti. Son on yılda turizmde gördüğümüz en canlı günlerdi" dedi.

TÜRSAB'a göre, Türkiye'nin Ege kıyısındaki en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum geçtiğimiz hafta 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir turist akını yaşadı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na göre, Türkiye'nin kültür ve finans merkezi İstanbul'daki müzeler ve tarihi mekanlar bayram tatilinde 245.980 ziyaretçi çekerek büyük ilgi topladı.

Kuk, Mayıs ayında yüzde 75.45'e ulaşan yüksek enflasyon oranlarının damgasını vurduğu zorlayıcı bir ekonomik ortamda, ülkenin turizm sektörünün gösterdiği dirençten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bir ülkede, insanlar hala bayramda tatile gidebiliyorsa, bu biz turizmciler açısından oldukça memnuniyet verici bir durum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)