TFF Başkanı Büyükekşi: Kazanmak istiyorduk ama rakibimiz daha şanslıydı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Dünya 3'üncüsü, FIFA sıralamasında da 7'nci olan bir takıma kaybettik" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Büyükekşi, "Bursa'ya ve Bursa seyircisine teşekkür ediyoruz. 11 yıl sonra onlarla bir araya geldik. Bu güzel günde kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Dünya 3'üncüsü, FIFA sıralamasında da 7'nci olan bir takıma kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda iddialıyız. Bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek günlerde halkımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Halkımızdan özür diliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bugünkü karşılaşmada iyi oynadıklarını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son derece iyi oynadık siz de takdir edersiniz. Önemli olan iyi futbol oynamak. Ermenistan maçında ilk devre iyi oynamamıştık ama bugün başa baş oynadık. Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum" dedi.