Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bakan Yaşar Güler, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra tarafından karşılandı" ifadelerine yer verildi.