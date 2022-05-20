Türkiye Hayat Emeklilik 18 yaş altı BES'te 150 bin katılımcı hedefliyor - Haberler

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, 18 yaş altı BES'te 150 bin katılımcı hedeflerine ilişkin, "18 yaş altı genç ve çocuklara sunduğumuz ürünlerimiz, herkes tarafından ulaşılabilir ve avantajları yüksek ürünler olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ürünlerimiz sadece geleceğe hitap eden ürünler olmayıp, katılımcılarımıza ilk günden itibaren birçok ek fayda sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik'te 18 yaşından küçüklerin sisteme dahil edilmesi ile tasarruf bilincine sahip bireyler yetişmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Türkiye Hayat Emeklilik de 18 yaş altı BES ürünleri ile ebeveynlerin bütçelerine hitap eden ödeme planları hazırladı.

200 TL'den başlayan aylık katkı payı tutarının, faizli ve faizsiz fon alternatifleri ile yüzde 30 devlet katkısının olduğu 18 yaş altı BES planlarında, aynı zamanda başlangıç katkı payı alternatifiyle de yönetim gider kesintisi olmadan sistemin ayrıcalıklarından faydalanma imkanı sunuluyor.

"18 yaş altı BES'te 60 bine yakın gencimizi sisteme kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, EGM'nin 6 Mayıs verilerine göre sektördeki 18 yaş altı BES katılımcı sayısının 300 bini aştığını, devlet katkısı hariç fon tutarının ise 735,5 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.

Türkmen şunları kaydetti:

"Türkiye Hayat ve Emeklilik olarak, 18 yaş altı BES'te 100 milyon TL'nin üzerinde fon büyüklüğü ile toplamda 60 bine yakın 18 yaş altı gencimizi sisteme kazandırdık. Türkiye'de 20 milyondan fazla 18 yaş altı nüfusumuz var ve bu gençlerin doğrudan BES'e katılması, hem gençlerimiz hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli. 2022 yılı ve sonrasında da katılımcı sayısı ve fon tutarının hem şirketimiz hem de sektör genelinde katlanarak artacağını öngörüyoruz. "

18 yaş altı BES'te 2022 yıl sonuna kadar 150 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşma hedeflerine değinen Türkmen, 18 yaş altı planlarına özel, çocuklar ve ebeveynler için eğitim ve sağlık alanında birçok hizmetten ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri ek fayda paketi oluşturduklarını ve bu paketi tasarlarken detaylı araştırmalar sonucunda, anne ve babaların taleplerinin çocuklarının sağlıkları ve eğitimleri odağında olduğunu analiz ettiklerini belirtti.

Bilal Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yaş altı genç ve çocuklara sunduğumuz ürünlerimiz, herkes tarafından ulaşılabilir ve avantajları yüksek ürünler olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ürünlerimiz sadece geleceğe hitap eden ürünler olmayıp, katılımcılarımıza ilk günden itibaren birçok ek fayda sağlıyoruz. Eğitim alanında Online Öğretmen Desteği, Evde Bakıcı Hizmetleri, Online Eğitim Paketi, Kariyer Koçluğu, kırtasiye indirimleri; sağlık alanında ücretsiz online doktor, diş ve göz sağlığı, sağlıklı beslenme ve psikolojik danışmanlık, check-up gibi hizmetlerle çocuklarımızın gelişimini destekliyoruz.

Çocukları için tasarruf yapan ailelerimiz için de diş ve göz sağlığı, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek, doğuma hazırlık, yeni doğan hizmeti, nefes ve yoga gibi wellness hizmetleri, akaryakıt indirimi gibi faydalar sunuyoruz. Sunulan ek faydalar, ürünün sadece gelecek ürünü değil, aynı zamanda bugünün de ürünü olduğunu gösteriyor.

18 yaş altı BES planlarımızı satın alan müşterilerimize yönelik kurguladığımız sürpriz ödüllü kampanyamızı da yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çocuk ve gençlerimizin yarınlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler tasarlayarak, yaşamlarının her evresinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ebeveynlerimizi ve çocuklarımızı hem geleceklerine hem de bugünlerine dokunan bu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmaya davet ediyoruz."

Bu arada, Türkiye Hayat Emeklilik, bireysel emekliliği merkezine alan Bütünleşik BES ile 18 yaş altı BES planlarının yanı sıra sigorta ürünlerini bütünleşik güvence paketi olarak sunmaya hazırlanıyor.

Beklenmeyen olumsuz durumlara karşı, anne ve babaları çocuklarının geleceğini güvence altına alma konusunda desteklemek için ürünlere yaşam kaybı teminatı sunan hayat sigortası ile birlikte kurgulanıyor.