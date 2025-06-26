Türkiye Havalimanları 5 Ayda 50 Milyon Yolcu Ağırladı

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'daki havalimanlarının 5 ayda 50 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirterek, " İstanbul'daki havalimanlarına yansıyan bu dev hareketlilik, Türkiye'nin bölgesel krizler arasında bir istikrar adası olduğunu, uluslararası ticaretin, turizmin ve diplomatik ilişkilerin merkezi haline geldiğinin somut yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın pek çok bölgesi savaş, istikrarsızlık ve insani krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kalkınma ve istikrarın sembolü olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'daki iki büyük havalimanının yaklaşık 50 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildiren Ala, İstanbul Havalimanı'nın yaklaşık 32 milyon, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise 18 milyon yolcu ağırladığını, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 milyon kişilik artış sağlandığını ifade etti.

Bu rakamların AK Parti hükümetlerinin ulaştırma ve altyapı alanındaki uzun vadeli ve stratejik yatırımlarının ne denli isabetli olduğunun göstergesi olduğunu belirten Ala, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'daki havalimanlarına yansıyan bu dev hareketlilik, Türkiye'nin bölgesel krizler arasında bir istikrar adası olduğunu, uluslararası ticaretin, turizmin ve diplomatik ilişkilerin merkezi haline geldiğinin somut yansımasıdır. Ayrıca bu tablo, Türkiye'nin küresel hava taşımacılığında bir merkez ülke haline geldiğini net biçimde ortaya koymaktadır. Çevre coğrafyalar çatışmalarla anılırken, Türkiye küresel yatırımlar için güvenli liman olma vasfını muhafaza etmektedir. Bu başarı, güçlü liderliğin, sürdürülebilir yatırımların ve vizyoner yönetimin ürünüdür."

"Çalışmaya devam edeceğiz"

"Biz, ülkemizin bugününü ve yarınını inşa etmek için durmaksızın çalışırken, muhalefetin ne bugüne ne de geleceğe dair somut bir vizyonu yok." ifadesini kullanan Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Sadece eleştirmekle yetinen, projeler geliştirmekten ve millete umut aşılamaktan uzak bir muhalefetle karşı karşıyayız. Oysa biz, altyapı hamleleriyle kalkınmayı hızlandırıyor, halkımızın refahını yükseltiyor, bilgi çağında dünya ile rekabet ediyoruz. İstikrarın, güvenin ve kalkınmanın önünü açan bu kararlı adımlara karşın muhalefetin tek işi, hurafe üretmek ve milletimizin moraline ket vurmaktır. Milletimize sözümüz şudur: Biz çalışmaya devam edeceğiz."